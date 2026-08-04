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WKN DE: A42D8P / ISIN: CA89472Y1079

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Trekor Metals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trekor Metals wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,117 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 67,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 CAD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 185,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 331,6 Millionen CAD gegenüber 116,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,581 CAD, gegenüber -0,090 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,15 Milliarden CAD im Vergleich zu 673,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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