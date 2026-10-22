Ausblick: Trelleborg (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trelleborg (B) stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,07 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,94 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,81 Prozent auf 9,28 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Trelleborg (B) noch 8,53 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,76 SEK, gegenüber 15,76 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 36,61 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 34,33 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at