WKN: 873098 / ISIN: SE0000114837

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Trelleborg (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trelleborg (B) stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,26 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trelleborg (B) 3,99 SEK je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,78 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Trelleborg (B) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,60 Milliarden SEK aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,40 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 15,73 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 34,55 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 34,17 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

