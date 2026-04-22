Trelleborg AB Aktie
WKN: 873098 / ISIN: SE0000114837
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Trelleborg (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trelleborg (B) öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,37 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,08 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,50 Milliarden SEK gegenüber 8,87 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,20 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,76 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 34,98 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 34,33 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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