Ausblick: Trend Micro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trend Micro wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass Trend Micro für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,538 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 455,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 442,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD im Vergleich zu 1,75 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at