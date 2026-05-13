Ausblick: Trend Micro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trend Micro wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 84,67 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,51 Prozent erhöht. Damals waren 67,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 71,61 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Trend Micro einen Umsatz von 67,50 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 288,87 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 262,42 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 296,58 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 275,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at