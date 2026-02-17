Ausblick: Trend Micro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trend Micro lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 49,88 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 60,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 71,45 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 69,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 256,86 JPY, gegenüber 259,05 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 274,49 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 272,64 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at