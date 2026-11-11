Ausblick: Trend Micro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trend Micro wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,395 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Trend Micro noch 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Trend Micro nach den Prognosen von 6 Analysten 477,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 467,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,75 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net