Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Trend Micro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trend Micro wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 63,05 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Trend Micro 41,68 JPY je Aktie eingenommen.
Trend Micro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,75 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 291,06 JPY je Aktie, gegenüber 262,42 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 299,90 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 275,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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