Ausblick: Trend Micro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trend Micro wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 76,32 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 65,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Trend Micro im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 68,16 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,06 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 259,41 JPY im Vergleich zu 259,05 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 273,78 Milliarden JPY, gegenüber 272,64 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at