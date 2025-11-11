Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Trend Micro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Trend Micro wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 76,32 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 65,33 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Trend Micro im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 68,16 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,06 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 259,41 JPY im Vergleich zu 259,05 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 273,78 Milliarden JPY, gegenüber 272,64 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trend Micro Inc.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Cifas and Trend Micro Announce Partnership to Combat Identity Fraud and Online Scams (EQS Group)
|
11.11.25
|Ausblick: Trend Micro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Trend Micro Launches End-to-End Protection for Agentic AI Systems with NVIDIA (EQS Group)
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Trend Micro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel wäre eine Trend Micro-Investition von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
|
22.10.25
|Trend Micro Named a Leader in Network Analysis and Visibility (EQS Group)
Analysen zu Trend Micro Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Trend Micro Inc.
|42,74
|-2,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.