Trend Micro Aktie
WKN: 694245 / ISIN: US89486M2061
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Trend Micro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Trend Micro wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trend Micro im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,318 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 457,0 Millionen USD gegenüber 459,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1,75 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
