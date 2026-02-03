Ausblick: Trent legt Quartalsergebnis vor

Trent wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 15,18 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,99 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 53,20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,73 INR, während im vorherigen Jahr noch 43,51 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 201,06 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 171,09 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at