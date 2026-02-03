Trent Aktie

Trent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PP5W / ISIN: INE849A01020

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Trent legt Quartalsergebnis vor

Trent wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 15,18 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,99 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 53,20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,73 INR, während im vorherigen Jahr noch 43,51 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 201,06 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 171,09 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Trent Ltd 3 713,70 0,10% Trent Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

