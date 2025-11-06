Ausblick: Trent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trent lädt am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trent im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,46 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 9,53 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Trent in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 48,01 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 41,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 54,82 INR, gegenüber 43,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 210,40 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 171,09 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at