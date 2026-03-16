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Trevi Therapeutics Aktie

Trevi Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHF / ISIN: US89532M1018

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Trevi Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trevi Therapeutics veröffentlicht am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,097 USD. Das entspräche einem Gewinn von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,364 USD, gegenüber -0,470 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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