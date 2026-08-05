Ausblick: Trevi Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trevi Therapeutics stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,109 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Trevi Therapeutics noch -0,090 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Trevi Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,467 USD im Vergleich zu -0,320 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at