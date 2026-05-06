Ausblick: Trex stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trex wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,508 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,560 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Trex mit einem Umsatz von insgesamt 340,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 1,78 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 1,21 Milliarden USD im Vergleich zu 1,17 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at