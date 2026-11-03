Trex Aktie
WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Trex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trex präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 285,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 314,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD im Vergleich zu 1,78 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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