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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Trex veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Trex wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,633 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Trex noch 0,710 USD je Aktie eingenommen.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 387,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Trex für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 415,7 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,77 USD aus. Im Vorjahr waren 1,78 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 1,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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