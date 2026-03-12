Tri Chemical Laboratories Aktie
WKN DE: A1C7QQ / ISIN: JP3636000006
|
12.03.2026 07:01:06
Ausblick: Tri Chemical Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tri Chemical Laboratories lädt am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 43,77 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 53,40 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,97 Milliarden JPY gegenüber 5,80 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 162,06 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 152,69 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 23,87 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 18,91 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
