TRI Pointe Homes LLC Aktie

WKN DE: A1H9GR / ISIN: US87265H1095

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: TRI Pointe Homes LLC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TRI Pointe Homes LLC wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,782 USD je Aktie gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 26,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,25 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 924,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,83 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,40 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

