Ausblick: Trial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Trial wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 19,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 24,36 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 63,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 340,72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,05 JPY, gegenüber 96,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1.326,92 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 806,59 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

