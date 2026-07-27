Ausblick: Trican Well Service gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Trican Well Service wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Trican Well Service für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,034 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Trican Well Service in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 220,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 213,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,568 CAD im Vergleich zu 0,580 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden CAD, gegenüber 1,10 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at