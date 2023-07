Ausblick: Trican Well Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trican Well Service wird am 01.08.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,010 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Trican Well Service ebenfalls ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Trican Well Service in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 167,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 152,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,520 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,320 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 995,3 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 866,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at