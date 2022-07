Ausblick: Trican Well Service stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trican Well Service gibt am 26.07.2022 die Zahlen für das am 30.06.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 133,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 42,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,230 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,070 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 834,5 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 562,5 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at