Ausblick: Trican Well Service stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trican Well Service äußert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,208 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 CAD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 348,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,516 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,580 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,25 Milliarden CAD, gegenüber 1,10 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at