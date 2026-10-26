Trican Well Service LtdShs Aktie
WKN: 812693 / ISIN: CA8959451037
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Trican Well Service stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Trican Well Service äußert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,208 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 CAD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 348,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,516 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,580 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,25 Milliarden CAD, gegenüber 1,10 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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