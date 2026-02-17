Ausblick: Trican Well Service verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trican Well Service lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Trican Well Service die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,161 CAD je Aktie gegenüber 0,140 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 25,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 344,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 275,5 Millionen CAD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,590 CAD im Vergleich zu 0,550 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,12 Milliarden CAD, gegenüber 980,8 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at