Trican Well Service LtdShs Aktie

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WKN: 812693 / ISIN: CA8959451037

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Trican Well Service verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trican Well Service öffnet am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,147 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 CAD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 328,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 26,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 259,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,593 CAD, gegenüber 0,580 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,10 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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