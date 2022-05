Ausblick: Trican Well Service zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trican Well Service wird sich am 11.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,068 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 213,8 Millionen CAD – ein Plus von 44,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trican Well Service 148,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,200 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 757,0 Millionen CAD, gegenüber 562,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at