Ausblick: Trifork gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trifork wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,213 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trifork 0,450 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 55,5 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 368,0 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,741 EUR je Aktie, gegenüber 3,96 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 235,5 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,65 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net