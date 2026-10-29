Trifork Aktie
WKN DE: A3CRT5 / ISIN: CH1111227810
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Trifork gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Trifork wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,213 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trifork 0,450 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 55,5 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 368,0 Millionen DKK im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,741 EUR je Aktie, gegenüber 3,96 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 235,5 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,65 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trifork Holding AG
|
29.10.26
|Ausblick: Trifork gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Trifork informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.08.26
|Ausblick: Trifork präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.08.26
|Erste Schätzungen: Trifork stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Trifork präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Trifork Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Trifork Holding AG
|100,00
|3,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.