Ausblick: Trifork präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trifork stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Trifork für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,117 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 49,8 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 351,5 Millionen DKK erzielt wurde.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,430 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,34 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 220,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,54 Milliarden DKK in den Büchern standen.

