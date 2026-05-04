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WKN DE: A3CRT5 / ISIN: CH1111227810

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Trifork präsentiert Quartalsergebnisse

Trifork wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,207 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trifork 0,220 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 58,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 428,9 Millionen DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,824 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,96 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 235,8 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,65 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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