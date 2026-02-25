TriMas Aktie

WKN DE: A0MSDG / ISIN: US8962152091

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: TriMas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TriMas wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,221 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TriMas 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 15,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 193,0 Millionen USD gegenüber 228,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 0,590 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 978,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 925,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

