Ausblick: TriMas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TriMas lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,494 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,49 Prozent erhöht. Damals waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 35,06 Prozent auf 178,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TriMas noch 274,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,95 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 679,5 Millionen USD, gegenüber 645,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at