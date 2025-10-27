TriMas Aktie
WKN DE: A0MSDG / ISIN: US8962152091
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: TriMas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TriMas stellt am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,564 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TriMas 0,060 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 262,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TriMas einen Umsatz von 229,4 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,590 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 925,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TriMas Corpmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: TriMas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: TriMas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: TriMas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: TriMas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TriMas Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TriMas Corp
|37,89
|-3,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.