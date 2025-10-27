Ausblick: TriMas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TriMas stellt am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,564 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TriMas 0,060 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 262,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TriMas einen Umsatz von 229,4 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,590 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 925,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at