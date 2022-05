Ausblick: Trimble Navigation legt Quartalsergebnis vor

Trimble Navigation wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trimble Navigation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,675 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,660 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 968,2 Millionen USD gegenüber 886,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD im Vergleich zu 2,66 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 4,02 Milliarden USD, gegenüber 3,66 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

