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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Trimble Navigation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trimble Navigation lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Trimble Navigation die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,802 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 116,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 875,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 952,1 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 3,89 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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