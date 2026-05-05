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WKN: 882295 / ISIN: US8962391004

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Trimble Navigation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trimble Navigation öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,73 Prozent auf 905,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,87 Milliarden USD, gegenüber 3,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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