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WKN: 882295 / ISIN: US8962391004

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Trimble Navigation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trimble Navigation wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,862 USD aus. Im letzten Jahr hatte Trimble Navigation einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Trimble Navigation 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 966,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Trimble Navigation 901,2 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,67 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,76 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,93 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,59 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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