Ausblick: Trinet Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trinet Group öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen, dass Trinet Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 80,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 248,3 Millionen USD gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,68 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,16 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at