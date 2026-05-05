Trinity Capital Aktie

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WKN DE: A2QNNR / ISIN: US8964423086

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Trinity Capital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Trinity Capital lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,517 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Trinity Capital im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 85,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,93 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD aus. Im Vorjahr waren 1,96 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 360,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 232,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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