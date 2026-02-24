Trinity Capital Aktie

Trinity Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNNR / ISIN: US8964423086

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Trinity Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Trinity Capital präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,516 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Trinity Capital in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 80,3 Millionen USD im Vergleich zu 80,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,08 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 290,9 Millionen USD, gegenüber 228,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

