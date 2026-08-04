Ausblick: Trinity Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Trinity Capital stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten schätzen, dass Trinity Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent auf 91,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,96 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 374,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 232,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at