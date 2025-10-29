Ausblick: Trinity Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trinity Industries wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,350 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Trinity Industries ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 33,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 532,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 798,8 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 2,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,08 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at