Ausblick: Trinity Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trinity Industries lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trinity Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 570,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 629,4 Millionen USD umgesetzt.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 3,10 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,12 Milliarden USD, gegenüber 3,08 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at