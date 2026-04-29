Trinity Industries Aktie

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WKN: 856427 / ISIN: US8965221091

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Trinity Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trinity Industries gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,275 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 538,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 585,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden USD, gegenüber 2,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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