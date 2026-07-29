Ausblick: Trinity Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trinity Industries veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Trinity Industries 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 474,8 Millionen USD – ein Minus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trinity Industries 506,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,05 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 2,07 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at