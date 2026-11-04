TripAdvisor Aktie
WKN DE: A1JRLK / ISIN: US8969452015
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: TripAdvisor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
TripAdvisor stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 448,2 Millionen USD gegenüber 553,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 18,96 Prozent.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,808 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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