Ausblick: TripAdvisor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TripAdvisor gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 384,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 398,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at