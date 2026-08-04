Ausblick: Triple Flag Precious Metals legt Quartalsergebnis vor

Triple Flag Precious Metals wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Triple Flag Precious Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,328 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,390 CAD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 129,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 130,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 1,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 514,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 543,1 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at