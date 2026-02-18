Ausblick: Triple Flag Precious Metals präsentiert Quartalsergebnisse

Triple Flag Precious Metals wird am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,318 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Triple Flag Precious Metals noch 0,280 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 118,9 Millionen USD für Triple Flag Precious Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 103,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,000 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,150 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 388,7 Millionen USD, gegenüber 368,5 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at